Kim Kardashian et Kanye West au bord du divorce ? "Elle est vraiment bouleversée"

Kim Kardashian et Kanye West : c'est pas gagné

Dans le magazine People de ce 29 juillet 2020, une source proche a avoué que "c'est une période très triste" pour Kim Kardashian. Depuis le meeting politique WTF de son mari Kanye West en Caroline du Sud, en tant que candidat à la présidentielle US, elle assiste impuissante à sa crise de bipolarité. "Elle est vraiment bouleversée. Kim se sent piégée. Elle aime Kanye et pense qu'il est l'amour de sa vie. Mais elle ne sait pas quoi faire" a ajouté la source.

Kim Kardashian "pensait qu'ils avaient besoin de prendre de la distance. Elle sait que ce n'est pas sain pour elle d'être avec lui en ce moment, et ce n'est honnêtement pas sain pour les enfants non plus. Il a besoin de rassembler ses esprits avant de pouvoir être une quelconque sorte de partenaire ou de père". Mais malgré les excuses publiques de Kanye West, le rappeur n'irait toujours pas mieux. "Si un ami de Kanye n'est pas d'accord avec ce qu'il dit, c'est assez simple il le vire du son cercle des intimes" a même indiqué une source au In Touch Weekly de ce 30 juillet 2020.

D'ailleurs, depuis leurs retrouvailles dans le Wyoming, durant lesquelles Kim Kardashian a pleuré, elle et le designer de Yeezy se sont à nouveau séparés géographiquement parlant. La star de télé-réalité est en effet retournée en Californie, auprès de ses enfants. Le tabloïd précise aussi que "le Wyoming c'est sa maison, c'est là où se trouve son coeur. Il a demandé à Kim de s'installer ici, mais elle a dit non. Sa carrière, ses amis, sa famille sont en Californie et elle n'avait aucune envie de dire adieu à tout ça pour s'installer dans son ranch au milieu de nulle part".

Un couple au bord du divorce ?

Pour rappel, pendant de longues années, Kanye West avait courtisé Kim Kardashian quand ils étaient amis. Après de multiples relations amoureuses pas forcément au top, elle a laissé sa chance au rappeur. Depuis 2012, ils vivent ainsi une magnifique histoire d'amour. Mariés en 2014, ils ont ensuite eu 4 enfants : North, Saint, Chicago et Psalm. Mais comme tous les couples, ils ont des problèmes. Et la bipolarité de Kanye West, diagnostiquée en 2016 alors qu'il a été interné, n'aide pas vraiment. Si pour l'instant, Kim K est toujours restée auprès de lui, elle pourrait bien continuer d'être présente mais plus de façon amoureuse.

Il a quand même accusé sa femme de tromperie et renommé sa belle-mère "Kris Jong-Un", a refusé de répondre aux appels de son épouse, l'a menacée de révéler les secrets de la famille Kardashian-Jenner... Bref, ça fait beaucoup à encaisser, même si Kim est consciente qu'il est bipolaire.