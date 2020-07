Kim Kardashian : après les craquages de Kanye West, elle s'exprime sur ses "troubles bipolaires"

Qu'arrive-t-il à Kanye West ces derniers jours ? En début de la semaine, le rappeur a fondu en larmes lors de son premier meeting de candidat à la Présidentielle US de 2020 et a confié avoir "failli tuer sa fille" North en pensant à l'avortement. Un craquage qu'il a continué sur Twitter, où il a multiplié les messages envers sa belle famille : après avoir accusé sa femme de l'avoir trompé avec Meek Mills, suite à quoi il aurait voulu divorcer, il renommait sa belle-mère Kris Jenner "Kriss Jong-Un". Un véritable craquage sur lequel Kim Kardashian s'est exprimée ce mercredi 22 juillet 2020.

"Kanye West souffre de troubles bipolaires"

Dans un long message dévoilé en story Instagram, elle parle pour la première de la bipolarité de son mari : "Comme nombre d'entre vous le savez, Kanye souffre de troubles bipolaires. Tout ceux qui en sont atteints ou aiment quelqu'un qui l'est savent combien c'est incroyablement compliqué et douloureux de le comprendre. Je n'ai jamais parlé publiquement de la façon dont cela nous affecte à la maison parce que je suis très protectrice envers nos enfants et envers le droit de Kanye à la vie privée, quand il s'agit de sa santé." Elle ajoute : "Aujourd'hui, j'ai l'impression que je dois m'exprimer sur les stigmates et les idées fausses sur la santé mentale. Les gens qui ne connaissent pas cette expérience, ou en sont très loin, peuvent juger et ne pas comprendre que l'individu lui-même doit demander de l'aide."

Après le craquage de son mari, Kim Kardashian sort du silence

Alors que Kanye West est moqué par certains et critiqué, la maman de North, Saint, Chicago et Psalm prend la défense de son mari : "Je comprends que Kanye soit sujet aux critiques parce que c'est une figure publique et ses actes, parfois, peuvent générer des émotions et des opinions fortes. C'est une personne brillante mais compliquée qui, en plus de la pression qui pèse sur lui en tant qu'artiste et homme noir, a enduré la perte douloureuse de sa mère et doit gérer la pression et l'isolement amplifiés par son trouble bipolaire." Elle demande aux gens de "faire preuve de compassion et d'empathie" pour les aider à "surmonter cette épreuve".