Kim Kardashian a-t-elle officialisé avec Pete Davidson ? L'ombre qui rend fous les fans

Dans les commentaires du post Insta de Kim Kardashian, de nombreuses personnes ont ainsi commenté : "L'ombre de Pete", "C'est l'ombre c'est Pete, on est tous d'accord", "C'est Pete qui a pris ces photos", "Non c'est pas moi qui zoome sur l'ombre du photographe pour voir si c'était Pete...", "Kim, c'est l'ombre de Mr Pete Davidson ?", "Ok l'ombre, on t'a vu", "On peut voir Pete", "Dis à Pete de ne pas avoir d'ombre la prochaine fois".

Des photos prises pendant leurs vacances aux Bahamas ?

En plus d'avoir l'impression de reconnaître Pete Davidson avec cette ombre, certains ont aussi rappelé que ces photos pourraient avoir été prises aux Bahamas. Kim Kardashian et Pete Davidson y avaient passé des vacances, des paparazzi avaient publiés des photos d'eux là-bas, dans un décor de rêve, sans que les principaux intéressés ne dévoilent d'images ensemble sur leurs réseaux.

Pendant que la relation amoureuse entre Kim et Pete semble être au beau fixe, Kanye West aurait aussi retrouvé l'amour avec Julia Fox.