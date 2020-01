Kiernan Shipka, Ross Lynch... avec qui les acteurs de Sabrina sont-ils en couple ?

Chance Perdomo et Tati Gabrielle

Si on en croit certaines rumeurs jamais officialisées, un autre couple pourrait s'être formé sur le tournage de la série. Chance Perdomo et Tati Gabrielle pourraient bien être en couple selon les fans. Les deux stars avaient assisté ensemble à l'avant-première de Captain Marvel en 2019 mais n'ont jamais confirmé être amoureux. Il est donc possible qu'ils soient seulement de proches amis.