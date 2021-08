Kevin Guedj et Carla Moreau : leur "vive la France" vexe Maeva Ghennam et Jessica Thivenin

Maeva Ghennam et Jessica Thivenin prennent mal un post de Kevin Guedj avec Carla Moreau

Depuis l'affaire de sorcellerie autour de Carla Moreau, qui avait été accusée de vouloir du mal aux candidats des Marseillais et leurs enfants, les relations sont tendues entre les fratés. Kevin Guedj et Carla Moreau voient encore Paga, avec qui ils préparent une nouvelle émission. Mais en revanche, Maeva Ghennam, ex BFF de Carla, ne la soutient plus et ne la voit plus. Julien Tanti et Manon Marsault Tanti ne voient plus non plus Kevin et Carla, tout comme Thibault Garcia et Jessica Thivenin. Alors forcément, au moindre post, ça part en clash.

Kevin Guedj et Carla Moreau qui ne sont pas séparés malgré les rumeurs, sont en vacances plus amoureux que jamais et profitent à Saint-Tropez, dans le sud de la France. Et les candidats qui étaient dans Les Marseillais à Dubaï sur W9 ont posté une photo de leur séjour. Les parents de Ruby posent devant le club Les Palmiers (sur la plage de Pampelonne), avec un drapeau tricolore dans les mains. "'Vous payez trop d'impôts', 'Vous n'êtes pas en sécurité', 'Vous n'avez aucun avenir...' Moi j'ai décidé de vivre là où tu pars en vacances ! VIVE LA FRANCE" a précisé celui qui ne sera pas au casting des Marseillais VS Le Reste du Monde 6. Un post Instagram que certains influenceurs ont pris pour un tacle, beaucoup de Marseillais étant partis de la France pour vivre à Dubaï.