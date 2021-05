JULES x Club Pétanque : Julien Geloën et Chloe Lemn vous emmènent en vacances entre potes

Une collection gorgée de soleil, unisexe et éco-friendly

A l'image de la campagne avec les copains Julien Geloën, Chloe Lemn et Sam Naas, la collab est elle aussi très ensoleillée. Vous pourrez y trouver des tee-shirts, un sweat et même un bob. Des pièces parfaites pour aller à la plage : le tee-shirt à enfiler en journée, le sweat pour la soirée au bord de la mer et le bob pour ne pas prendre de coup de soleil. Côté couleurs, il y a un tee-shirt blanc idéal pour aller avec tout, avec des fratés en train de jouer à la pétanque, un tee-shirt jaune comme le soleil (et le pastis), un sweat gris pour s'assortir à n'importe quelle tenue (avec un petit jaune dans le dos, pour rappeler l'heure de l'apéro).

Une collection qui est unisexe, vous pouvez donc emprunter n'importe quelle pièce à votre mec, votre girlfriend ou encore votre pote. Et en plus, JULES et Club Pétanque ont une démarche écoresponsable (#inprogress de JULES) dans cette collaboration. En effet les tee-shirts et le bob sont réalisés en partie en coton issu de l'agriculture biologique. Et le sweat est composé de polyester recyclé. Une collection éco-friendly donc !