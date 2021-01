Jules va réparer vos vêtements pour une mode intemporelle et plus écolo

Jules va réparer vos fringues

Nike, TEALER, H&M ou encore Jules faisaient partie des marques à aider à lutter contre le coronavirus, chacune à leur manière. Et maintenant, Jules veut aider à lutter contre la fast-fashion et la surconsommation. Comment ? En lançant un système de réparation de vêtements. "Notre objectif, c'est que les vêtements restent en circulation aussi longtemps que possible et redonner de la valeur aux vêtements" explique le communiqué. L'enseigne veut ainsi créer des vêtements qui vont durer longtemps, des pièces qui vont vous accompagner toute votre vie et non pas une seule saison avant de les jeter.

Non seulement Jules redonne vie à vos vêtements préférés en les réparant, mais en plus la marque propose ainsi de réduire leur empreinte environnementale. On le sait tous aujourd'hui, l'industrie de la mode doit faire face aux nouvelles problématiques éthiques et environnementales. En choisissant de prolonger la durée de vie de vos vêtements, Jules s'inscrit dans une démarche 0 déchet. Un gros plus pour l'écologie.

Comment ça marche ?

Cette nouveauté de réparation de vos vêtements arrive d'abord dans 13 magasins Jules (dont la liste sera prochainement communiquée), avant d'arriver au niveau national. Et même si vos vêtements à réparer n'ont pas été achetés chez Jules, vous pouvez les emmener dans les boutiques Jules pour les faire réparer. Eh oui, vous pouvez faire réparer vos vêtements "de toutes marques confondues".

Il suffit donc de vous rendre dans un des magasins Jules avec votre bonnet de la collab Jules x La Nasa, votre tee-shirt que vous avez eu en cadeau à Noël ou encore votre blouson favori à réparer. Un conseiller Jules vous expliquera ce qu'il est possible de faire et combien cela vous coûtera. Puis, la pièce sera donnée à une équipe de couturiers et retoucheurs indépendants en local. Ils peuvent ajuster, réparer, recoudre, reprendre, parfaire...