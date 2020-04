Nike, TEALER, H&M... Quand les marques de mode aident à lutter contre le coronavirus

Les marques sportswear mobilisées

Du côté des maisons de luxe, LVMH s'est lancée dans la fabrication de gel hydroalcoolique et les "petites mains" de chez Chanel, Dior, Yves Saint Laurent ou encore Balenciaga créent des masques pour le personnel soignant et non soignant comme les ambulanciers. Mais les marques haut de gamme ne sont pas les seules à aider dans cette pandémie. Decathlon aide les médecins avec ses masques de plongée et plusieurs autres enseignes de sportswear luttent aussi contre le coronavirus. Dons d'argent, fournitures aux hôpitaux, bénéfices des collabs reversés... Chacun apporte sa pierre à l'édifice.

C'est par exemple le cas de Nike qui a donné plus de 15 millions de dollars pour la lutte contre le Covid-19. Cette énorme somme a été versée à plusieurs endroits : l'Oregon Food Bank, l'Oregon Community Recovery Fund ou encore l'Oregon Health & Science University. Pourquoi toujours dans l'état de l'Oregon aux USA ? Parce que c'est là-bas que la marque à la virgule est basée. La Fondation Nike a elle aussi fait de nombreux dons, dont 1 million de dollars à la "COVID-19 Solidarity Response Fund" (organisation créée par les Nations Unies).

Du côté de Fila, son président Gene Yoon a fait un don personnel estimé à 83 000 euros. Cet argent servira à acheter 5 lits dans l'unité de soins intensifs de l'hôpital Nuovo Ospedale degli Infermi à Biella, en Italie. Pourquoi avoir choisi cette ville du Piémont ? Parce que c'est là qu'est née la marque de sport en 1911 et où se tient d'ailleurs le Fila Museum Foundation.

Quant à TEALER, qui avait sorti une collab de Rick & Morty colorée et décalée, la griffe s'est s'associée au collectif Protège ton soignant. Ensemble, ils ont lancé la collection exclusive "Stay Home". Jeff Tealer, co-fondateur de la marque, a précisé dans le communiqué de presse que "cette capsule rend hommage au Corps médical, personnels soignants et hôpitaux que nous soutenons de tout coeur chez Tealer". Sachez que 100% des bénéfices seront reversés à l'asso Protège ton soignant pour venir en aide au personnel soignant.