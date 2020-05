Kendall Jenner s'engage contre le coronavirus avec une collab stylée

Kendall Jenner s'engage avec Zaza World contre le Covid-19

Il y a les marques de mode comme Nike, TEALER et H&M qui aident dans la lutte contre le coronavirus, les stars qui se sont réunies pour le concert caritatif de Lady Gaga pour l'OMS, des YouTubeurs et des gamers qui ont aussi organisé des lives et des streams, des personnalités et des anonymes qui font des dons... Bref, le monde entier se mobilise contre le Covid-19. Dernière célébrité en date qui a montré son engagement ? Kendall Jenner. La petite (demi) soeur de Kim Kardashian a créé une ligne de vêtements et d'accessoires avec Zaza World (collectif créatif qu'elle a fondé avec le Dj Daniel Chetwit). Une collab inspirée de la pandémie, qui rappelle que les personnes du monde entier sont unies et dans le même bateau.