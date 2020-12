Noël 2020 : 10 idées cadeaux à moins de 10 euros pour faire plaisir sans casser son PEL

Un boxer canon et fun pour homme

Dans la marque Undiz, il y a aussi ce boxer à 9,95€ qui devrait plaire sous le sapin sans casser votre compte en banque. Gris avec une écriture rouge et des boules de Noël en déco, il nous plonge dans l'univers de Noël. Et en plus, il y est écrit : "Plus beau boule de Noël". De quoi faire rire et ravir celui qui le recevra en cadeau !