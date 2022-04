Kev Adams de retour dans une série : direction TF1 avec "un ton qu'on n'a jamais vu"

Kev Adams de retour dans une série, et ce sera sur TF1

Kev Adams a un agenda bien chargé : il est dans le jury de Mask Singer 2022 alias la saison 3 de Mask Singer (avec Alessandra Sublet, Anggun et Jarry), il est à l'affiche du film Maison de retraite et il prépare son nouveau one-man-show Miroir. Et ce n'est pas fini, parce que comme l'artiste l'a confié au Parisien, il sera aussi de retour après dans la saison 4 de Mask Singer et bosse déjà sur Maison de retraite 2.

Mais l'acteur qui s'était fait connaître dans la série Soda sur W9 (et qui était figurant dans le film LOL) sera aussi bientôt de retour dans une série télé ! Kev Adams a en effet rejoint le casting d'Avenir, une nouvelle série qui sera diffusée sur TF1.

L'humoriste a coécrit la série Avenir avec Daive Cohen, Frank Bellocq et Elodie Hesme. Elle sera composée de 6 épisodes (d'une durée de 52 minutes). Et le tournage commence bientôt : il se déroulera entre mi-juin 2022 et mi-septembre 2022, à Paris et en région parisienne.

Il va jouer Eliott, qui va pouvoir parler avec son lui du futur

Dans Avenir, Kev Adams aura rôle principal, celui d'Eliott, "un homme d'une trentaine d'années qui vit avec sa soeur handicapée et qui est sur le point de demander en mariage la femme qu'il aime". Mais suite à un bug informatique, il va pouvoir discuter avec son lui du futur. Une série à la fois drôle, touchante et fantastique donc. "Il découvre qu'il peut changer des choses dans sa vie, mais devra alors en accepter toutes les conséquences" précise la star, qui promet "un ton qu'on n'a jamais vu sur TF1".