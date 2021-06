Christa Theret, Jérémy Kapone, Pierre Niney... que deviennent les jeunes acteurs de LOL ?

A sa sortie en 2009, LOL (Laughing Out Loud) réalisé par Lisa Azuelos avait été un véritable carton au box-office. Un succès tel que Hollywood l'avait adapté en version américaine, avec Demi Moore dans le rôle de Sophie Marceau et Miley Cyrus dans celui de Christa Theret. Plus de 10 ans après la comédie française acclamée par le public, que deviennent les jeunes acteurs ?

Christa Theret (Lola)

Après avoir incarné le personnage principal dans LOL (Laughing Out Loud), Christa Theret a été vue dans plusieurs autres longs-métrages comme Le Bruit des Glaçons avec Jean Dujardin et Albert Dupontel, Renoir (qui a clôturé Un certain regard au Festival de Cannes 2012 et était sélectionné pour représenter la France aux Oscars en 2014), La fille du patron et plus récemment Doubles vies (sorti en janvier 2019), réalisé par Olivier Assayas, avec Guillaume Canet et Juliette Binoche au casting. Christa Theret a même retrouvé Félix Moati, lui aussi au casting de LOL, dans le film Gaspard va au mariage sorti en 2018. Une carrière qui continue donc sur grand écran. Mais elle va aussi arriver sur le petit écran avec la série La Corde, prévue pour octobre 2021 sur Arte. Côté coeur, l'actrice est en couple mais se fait discrète sur sa vie privée. Elle a fait son coming-out en mai 2021 sur Instagram en partageant une rare photo d'elle et de sa petite amie.