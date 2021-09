Kendji Girac : "Irrespectueux", "voleur"... deux concerts font polémique, son manager réagit

Depuis le 28 août 2021, la ville de Villars-les-Dombes (Ain) accueille la 12ème édition des Musicales du Parc des Oiseaux, un festival dédié au meilleur de la musique dans un cadre intimiste, porté par les voix de nombreux artistes comme Patrick Bruel, Patrick Fiori, Tryo, Grand Corps Malade, Jane Birkin ou encore Carla Bruni et Benjamin Biolay.

Les concerts de Kendji font polémique

Et ce samedi 11 septembre 2021, c'est Kendji Girac qui était attendu sur scène afin d'offrir deux représentations aux spectateurs, une à 18h et une autre à 21h. Un véritable événement pour les fans du gagnant de The Voice 2014, qui aurait malheureusement tourné à la déception la plus totale. En cause ? Malgré des tarifs élevés pour assister à son spectacle (65€ la place), le chanteur aurait totalement bâclé ses shows avec des performances chronométrées à 55 minutes, des absences de rappel, une non présentation des musiciens, très peu d'échanges avec le public...

Résultat, il n'a pas fallu attendre longtemps avant de voir la colère du public gronder sur les réseaux sociaux. Il suffit de faire un tour sur la page Facebook du festival pour constater à quel point l'interprète de Que Dieu me pardonne est devenu persona non grata dans la région : "Irrespectueux, honteux, un fiasco !!! Et je pèse mes mots", "Le concert était tout sauf familial, parti comme un voleur", "Beaucoup de familles avec leurs enfants donc un budget conséquent pour certains. A croire que Kenji est une pompe à fric ! Où est le respect du public ?", "Il aurait au moins par respect du public pu revenir une dernière fois et nous dire au revoir, c'est vraiment décevant. Tellement furieuse et déçue", "J'avais été le voir à la Halle Tony Garnier, il y a environ 3 ou 4 ans et j'ai eu le même ressenti. Aller à un concert pour 20h et finir a 21h15 ! C'est abusé".

Les organisateurs ne comprennent pas

Une situation inattendue pour le public, mais également pour les organisateurs. Dans un communiqué, Emmanuel Visentin (directeur du festival) a en effet confessé que ces représentations minimalistes n'étaient pas censées se produire, "Cette situation est totalement indépendante de notre volonté puisqu'elle ne résulte [pas] des conditions contractuelles convenues avec la production de l'artiste".

Surtout, là où l'on aurait pu imaginer que ces courtes représentations étaient liées aux horaires rapprochées, le directeur a au contraire révélé que tout avait été prévu en amont afin d'assurer un bon déroulement, "Les horaires avaient été convenus en concertation avec la production afin de laisser un temps nécessaire entre les deux représentations. (...) A aucun moment lors des discussions avec le producteur, il a été évoqué une réduction de la durée normale des 2 représentations".

Puis, conscient de la déception des spectateurs, Emmanuel Visentin n'a pas hésité à tacler Kendji Girac, jugé responsable de "l'insatisfaction qui a conclu ces 2 concerts qui dégrade injustement l'image de notre site et de cet événement."