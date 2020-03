Kendji Girac agressé et victime d'un vol : il donne de ses nouvelles

Depuis la saison 6 de The Voice Kids et la sortie de son album "Amigo", porté par les morceaux Maria Maria, Tiago, Que dieu me pardonne en feat avec Claudio Capéo et Pour oublier, Kendji Girac reste assez discret. Prépare-t-il un nouvel opus ? Est-il retourné en studio ? Rien n'est sûr. En tout cas, on sait que le gagnant de The Voice 3 passe du bon temps en famille. L'un de ses moments avec ses proches a d'ailleurs mal tourné comme le révèle La Marne.

Kendji Girac agressé sur un parking

Que s'est-il passé ? Alors que Kendji Girac, accompagné de son cousin, sortait d'un bowling et se trouvait sur le parking d'un supermarché à Chelles (Seine-et-Marne), dans la nuit de mardi à mercredi, quatre hommes (trois d'après Le Parisien) armés "de gazeuses et d'une barre de fer" les ont agressés : "ils leur ont dérobé des effets personnels dont une montre, des clés de voiture ainsi qu'une sacoche", explique La Marne. La valeur de la montre était estimée à 50 000 euros.

Une fois les agresseurs partis avec ses affaires, Kendji Girac est directement allé au commissariat de Chelles pour porter plainte : l'enquête a été confiée à la police judiciaire de Meaux. Mais rassurez-vous, l'interprète de Color Gitano est sain et sauf : "Merci à tous pour vos messages. Je vais bien merci", a-t-il posté en story sur Instagram. Plus de peur que de mal donc !