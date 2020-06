Kanye West : la fille de George Floyd le remercie pour son aide financière

Depuis la mort de George Floyd le 25 mai dernier à Minneapolis, lors d'une interpellation policière, de nombreuses stars du monde entier ont dénoncé les injustices raciales et les violences policières. Si certaines ont manifesté pour montrer leur soutien au mouvement Black Lives Matter, d'autres ont apporté leur aide financière. C'est le cas de Barbra Streisand, qui a offert des actions Disney à Gianna Floyd, la fille de George Floyd, âgée de 6 ans, mais aussi de Kanye West qui a mis en place un fonds pour payer les futurs frais d'université de celle-ci.

"Merci Kanye, grâce à toi j'aurai un accès à l'université"

Une générosité qui a profondément touché la fillette, qui a publiquement remercié la chanteuse puis le rappeur via Instagram : "Merci Kanye d'assurer mon éducation universitaire", a-t-elle écrit ce lundi 15 juin, ajoutant en légende : "Merci Kanye, grâce à toi j'aurai un accès à l'université... Maman et moi sommes si reconnaissantes envers toi et ta famille" en tagguant Kim Kardashian. Le rappeur, qui est officiellement milliardaire selon Forbes, ne s'est pas contenté d'aider uniquement la famille de George Floyd : il a aussi fait un don de 2 millions de dollars pour couvrir les frais de justice de plusieurs familles pleurant la mort d'un proche tué lors d'une interpellation de police, comme Ahmaud Arbery, 25 ans, tué en février dernier, et Breonna Taylor, 26 ans, en mars dernier.