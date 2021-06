Kamini (Un si grand soleil) se confie sur son perso : "Wilson va vraiment péter un plomb"

Kamini se confie sur son perso dans Un si grand soleil : "Il n'est pas méchant mais il fait des mauvais choix"

Un si grand soleil, qui fait partie des séries à avoir survécu à la pandémie de coronavirus malgré son tournage interrompu pendant le premier confinement, a accueilli un nouvel acteur au casting. Et il ne s'agit pas de ,n'importe qui ! C'est Kamini, connu pour son tube Marly-Gomont, qui est dans la série diffusée sur France 2 depuis l'épisode de ce lundi 21 juin 2021. Bien loin des vaches et des prés, l'artiste joue le personnage de Wilson Samba, "un trafiquant de diamants" comme il l'a expliqué à Télé Loisirs.

Dans Un si grand soleil, Wilson incarné par Kamini "est sous les ordres de Gaëtan", interprété par Alexandre Zambeaux. "Il lui obéit et parfois, il prend des initiatives qui ne sont pas les bonnes. Il n'est pas méchant mais il fait des mauvais choix qui vont le conduire à sa perte et à commettre l'irréparable..." a précisé le chanteur.

Que va-t-il se passer pour les personnages de Kamini et Alexandre Zambeaux dans la suite d'Un si grand soleil ? "Dans l'enquête de la police sur les diamants, Gaëtan et Wilson vont être suspectés par la police. Gaëtan pense qu'ils sont à l'abri alors que Wilson a peur. Mais parfois c'est l'inverse. Wilson a confiance, alors que Gaëtan est plus réaliste" a déclaré l'artiste, "Ils sont malins mais la pression va monter et Wilson va vraiment péter un plomb, paniquer. Et c'est dans ces moments là qu'on fait des erreurs".

Kamini sera bientôt dans une série de TF1

Quant au tournage en lui-même de la série, Kamini a précisé : "J'ai tourné une quinzaine de jours. J'ai été très bien accueilli et si c'était à refaire je le referai ! J'ai beaucoup appris sur le fonctionnement d'une série de cette envergure". A propos de ce rôle décroché dans Un si grand soleil, il a avoué : "Un agent s'est intéressé à mon profil et le premier casting que j'ai passé, c'était celui d'Un si grand soleil", et "j'ai sauté sur l'occasion, la comédie est une nouvelle corde à mon arc".

Et Kamini va continuer sa carrière de comédien, il a déjà d'autres projets en tant qu'acteur : "Je vais apparaître dans une série de TF1". Mais il n'a pas arrêté la musique pour autant. Il avait sorti un album intitulé "3ème acte". Et entre-temps, Kamini était dans l'émission Les gens des Hauts sur France 3 et a aussi fait du stand up.