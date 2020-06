Kaamelott : après les BD et les films, bientôt des romans ? Alexandre Astier a plein d'idées

Quand il s'agit de Kaamelott, Alexandre Astier ne manque pas d'idées. La preuve, cette année 2020 sera marquée par la sortie de Les Renforts maléfiques, le 9ème tome de la BD adaptée de la série (le 24 juin), mais également de Kaamelott Premier Volet, le premier épisode de sa trilogie cinématographique qui fera suite à la comédie d'M6. Et visiblement, l'interprète d'Arthur ne compte pas s'arrêter là.

De nouvelles histoires Kaamelott à venir

Dans une interview accordée à BFM, le papa de cette série culte a dans un premier temps confié qu'il bossait déjà sur un nouveau tome de la BD, "Quelle suite pour Kaamelott ? Il y a un tome 10, dont le titre est déjà sur le quatrième de couverture: Karadoc et l'icosaèdre. C'est encore un hommage aux jeux de rôle."

Puis, Alexandre Astier a rappelé son intention de satisfaire la curiosité des fans vis-à-vis des trous laissés dans son histoire. En effet, là où Kaamelott Premier Volet sera la suite de la série, celle-ci prendra néanmoins place près de 10 ans après les événements de la dernière saison. Et forcément, en tant qu'auteur, cette ellipse l'agace au plus au point, "Je suis sûr de devoir la raconter, parce que cette période de dix ans où tout le monde était soit dans la collaboration avec l'ennemi, soit dans la résistance à l'ennemi en l'absence d'Arthur est un moment très particulier de la saga et ça serait hyper dommage que ça n'existe pas."

Kaamelott Résistance existera

Cependant, il l'a aussitôt précisé, ce Kaamelott Résistance - nom d'un tel projet, n'a pas encore de format attitré. Là où certains rêvent déjà d'une nouvelle série, Alexandre Astier a déclaré, "C'est toujours un petit mystère pour moi de savoir comment je vais raconter ça. Kaamelott Résistance pourrait être un bouquin, une BD ou un livre illustré - mais pas une série animée. Il va falloir que je lui trouve un mode bien à lui. (...) Peut-êtres des livres, une série de nouvelles."

Seule certitude, cette histoire existera, qu'importe le temps que cela lui prendra et la difficulté rencontrée, "Je suis content que ça sorte après [les films]. Les sagas, c'est toujours un petit peu le bordel. Je sais que c'est intimidant. Mais il faut tenir le coup." Après tout, il l'a rappelé, il se trouve dans la peau d'un grand privilégié aujourd'hui, "C'est une chance d'écrire des sagas. Elles se compliquent évidemment, parce que vous avez une multitude de mondes et de choses à raconter. Mais c'est très agréable d'avoir ça dans sa musette d'auteur. Vous ne pouvez pas vous lasser, parce que à chaque fois que vous avez envie d'un truc, vous le faites."