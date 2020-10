K/DA : le groupe virtuel de K-Pop de League of Legends annonce la sortie de son EP !

Après avoir dévoilé leur nouveau single The Baddest en août 2020, K/DA a donc posté une photo de la pochette arrière de l'EP "All Out". Et il est précisé qu'il y a des featuring avec plusieurs guests comme Seraphine (chanteuse virtuelle elle aussi issue de League of Legends), Kim Petras, Aluna, Twice, Lexie Liu et Annika Wells.

Le girlsband de League of Legends veut "inspirer les jeunes artistes"

Ahri à SHARP Magazine : "Je voulais écrire ma propre musique, explorer ce que mon son pourrait devenir dans un groupe". "Je veux que notre travail serve d'inspiration pour les jeunes artistes et pour ceux qui trouvent que le système est trop rigide et contraignant. Comme j'ai moi-même connu cette situation, je veux montrer que vous pouvez déployer vos ailes et exprimer votre créativité".

Et si vous vous demandez qui chante à la place des 4 avatars de K/DA, sachez que Miyeon prête sa voix à Ahri (leader et fondatrice), la voix de Madison Beer a été remplacée par celle de Bea Miller pour Evelynn (chanteuse principale), la voix de Wolftyla a été remplacée par celle de Jaira Burns pour Kai'Sa (danseuse principale et chorégraphe du groupe) et Soyeon prête sa voix à Akali (la rappeuse du groupe).