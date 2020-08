Justin Hartley (This is Us) infidèle à son ex Chrishell Stause avant leur divorce ?

Selon un proche de Justin Hartley, les déclarations de son ex-femme Chrishell Stause le concernant l'irriteraient. Eh bien, les choses ne sont pas prêtes de se calmer. Dans l'émission Selling Sunset que l'on peut retrouver sur Netflix, la star de télé-réalité évoquait son divorce avec l'interprète de Kevin Pearson dans la série This is Us, et surtout la façon dont elle a appris qu'il voulait divorcer pour cause de "différends irréconciliables" en novembre dernier. Selon elle, c'est par SMS qu'elle l'a appris : "Il m'a envoyé un SMS pour me dire que la procédure était lancée. 45 minutes plus tard, le monde entier était au courant." L'actrice a également balancé sur les raisons de leur séparation et a confié que l'acteur avait changé depuis le succès de This is Us. De plus, elle accuse son ex de l'avoir traitée comme une ordure...

Justin Hartley infidèle à son ex-femme Chrishell Stause avant leur divorce ?

Mais ce n'est pas tout. A en croire un tweet qu'elle a liké, elle l'accuse également de l'avoir trompée avec Sofia Pernas, avec qui il vient d'officialiser. Et pour cause, celui-ci dit : "Justin a tourné un film au Canada en même temps que sa nouvelle petite amie Sofia tournait le sien, cet été avant leur séparation. La période laisse supposer qu'il a trompé et manipulé Chrishell en plus de la quitter lâchement pour éviter de lui payer une pension." Une version reprise dans un article de Blind Gossip, qu'elle a également liké... Néanmoins, une source a assuré à E!News que ces rumeurs d'infidélités sont "100% fausses". Selon elle, "Chrishell a le coeur brisé de savoir qu'il a tourné la page si rapidement". Alors qui dit vrai ? Le principal concerné, lui, ne s'est toujours pas exprimé quant à tout ça.