Justin Hartley (This is Us) : son ex-femme Chrishell Stause a appris sa demande de divorce par texto

Il est LE beau gosse de This is Us (avec Milo Ventimiglia bien sûr) : Justin Hartley (l'interprète de Kevin Pearson) fait battre le coeur de nombreuses femmes. Malheureusement, il en a aussi brisé quelques uns, dont celui de son ex-femme Chrishell Stause, qu'il a rencontré sur le tournage des Feux de l'amour. En couple depuis 2014, ils s'étaient mariés en octobre 2017 à Malibu, avant que les choses dégénèrent deux ans plus tard. En novembre 2019, l'acteur également vu dans Smalville ou Revenge demandait le divorce pour cause de "différends irréconciliables" après leur séparation en juillet 2019.

Justin Hartley a demandé le divorce à Chrishell Stause... par SMS !

Mais ce que l'on ne savait pas, c'est la façon dont il a dit à l'actrice qu'il voulait divorcer. Dans l'épisode 6 de la saison 3 de son émission de télé-réalité Selling Sunset que vous pouvez retrouver sur Netflix, Chrishell Stause a révélé avoir appris que son mari voulait demander le divorce... par SMS ! "J'ai appris la nouvelle car il m'a envoyé un SMS pour me dire que la procédure était lancée. 45 minutes plus tard, le monde entier était au courant. Si c'est réellement ce que tu veux, il y a de meilleures façons de le faire." Pas très classe tout ça... "Je lui ai parlé juste après car je pensais que c'était une blague. Mais c'était la fin de la communication", ajoute-t-elle, les larmes aux yeux, avouant avoir été sous le choc.

De son côté, l'acteur semble avoir déjà tourné la page et aurait déjà retrouvé l'amour. En mai dernier, il a été photographié en train d'embrasser Sofia Pernas, à qui il a donné la réplique dans Les Feux de l'amour. C'était décidément le tournage de l'amour...