Justin Hartley (This Is Us) séparé de Chrishell Stause : il serait déjà recasé

Le bisou qui semble confirmer

Celui qui fait partie des héros de This Is Us avait avoué être très proche des stars de la série, au point de les voir comme "une seconde famille". Eh bien en dehors de ses collègues du show à succès qui est à voir ou à revoir sur M6, Justin Hartley aurait aussi gardé plus que contact avec une ancienne co-star. Sauf que cette fois, ce n'est pas une actrice qui joue avec lui dans This Is Us, mais une qui lui a donné la réplique dans Les feux de l'amour.

Ce vendredi 29 mai 2020, comme l'a rapporté E! News, l'acteur a en effet été photographié en train d'embrasser Sofia Pernas. Ceux qui incarnaient respectivement Adam Newman et Marisa Sierras dans le célèbre soap seraient donc en couple. Parce qu'il s'agit bien d'un bisou sur la bouche et pas d'une bise sur la joue.

Le Daily Mail a même posté plusieurs photos de Justin Hartley et Sofia Pernas. Leur scène de baiser s'est déroulée hier donc, devant le Southern California Orthopedic Institute à Los Angeles. La comédienne qui avait aussi un rôle récurrent dans Jane the Virgin y a déposé son supposé nouveau petit ami en voiture, puis elle est venue le récupérer quelques heures après. Ce serait donc du sérieux entre eux.

Justin Hartley aurait donc bien oublié Chrishell Stause

Justin Hartley, qui avait également tourné dans Revenge ou encore Smallville, s'est récemment séparé de sa femme Chrishell Stause. Il a demandé le divorce en novembre 2019. Moins d'un an après, il aurait donc tourné la page sur leu histoire d'amour. Et figurez-vous que Chrishell Stause, connue pour être au casting de l'émission de télé-réalité Selling Sunset sur Netflix, a aussi été actrice dans Les feux de l'amour. Décidément, c'est sur le même tournage qu'il déniche ses compagnes.