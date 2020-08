Justin Hartley : le succès de This is Us à l'origine de son divorce avec Chrishell Stause ?

Kim Kardashian n'est pas la seule à raconter sa vie dans son émission de télé-réalité Keeping Up with the Kardashians. Chrishell Stause a décidé de tout dire sur un événement marquant de sa vie dans Selling Sunset que vous pouvez retrouver sur Netflix : son divorce avec Justin Hartley. Dans l'épisode 6 de la saison 3, l'actrice révélait que l'interprète de Kevin Pearson dans This is Us lui avait demandé le divorce en novembre 2019 pour cause de "différends irréconciliables"... par SMS ! "J'ai appris la nouvelle car il m'a envoyé un SMS pour me dire que la procédure était lancée. 45 minutes plus tard, le monde entier était au courant. Si c'est réellement ce que tu veux, il y a de meilleures façons de le faire.", confiait-elle.

Le succès de This is Us à l'origine du divorce entre Justin Hartley et Chrishell Stause ?

Et ce n'est pas tout. Elle est également revenue sur les raisons de leur séparation, et la série This is Us n'y serait pas pour rien. Chrishell a en effet confié que le succès de la série a eu un impact négatif sur leur mariage : "Tout cet argent et cette célébrité... ça ne devrait pas changer la façon de traiter les gens. J'aurais fait n'importe quoi pour lui". Depuis qu'ils se sont mis en couple en 2014, et qu'ils se sont mariés en octobre 2017, elle assure que beaucoup de choses ont changé entre eux. "Ce n'est pas normal de rencontrer quelqu'un et qu'il devienne ensuite follement célèbre ou follement riche ou ce genre de choses."

L'actrice balance dans Selling Sunset

Elle n'épargne pas son ex-mari, également vu dans Smallville ou Revenge : "Je peux comprendre, Dieu nous en préserve, que tes sentiments pour moi changent clairement à un certain point, mais j'ai juste l'impression que tu m'as traitée comme tu traites les ordures que tu jettes". Si l'acteur qui aurait déjà retrouvé l'amour avec Sofia Pernas n'a pas réagi publiquement à ces déclarations, celles-ci l'irriteraient selon un proche qui s'est confié à US Weekly. "Les propos dans le show affirmant que Justin a changé après le succès de This is Us sont complètement faux". Alors qui dit vrai ?