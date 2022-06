Julien Tanti et Kévin Guedj : la réconciliation surprise... grâce à un projet payant

Kevin Guedj et Julien Tanti sont en guerre depuis plusieurs mois. Dans une interview de Kévin avec PRBK, il nous déclarait qu'il ne savait pas vraiment pourquoi son ancien meilleur ami l'avait attaqué sur les réseaux. "Je ne sais pas... Peut-être que je lui manque, hein ! Je pense que je lui manque, il doit s'ennuyer sans moi... C'était plus rigolo quand il était avec moi !" s'amusait-il, avant d'ajouter : "Julien, c'était un vrai ami. On s'est beaucoup aimé, on a vécu ensemble, on a vécu beaucoup de choses ensemble... Après, c'est vrai que maintenant on vit très loin l'un de l'autre, on n'est plus amené à travailler ensemble... Donc ce ne sont pas des choses faciles à régler".

Concernant une éventuelle réconciliation, le mari de Manon Tanti avait indiqué qu'il attendait que son rival fasse le premier pas. "Je vais lui envoyer des fleurs !" nous avait répondu Kévin.

Julien Tanti et Kévin Guedj se retrouvent dans un live

Finalement, pas besoin de fleurs ! Les deux stars des Marseillais se sont affichés ensemble dans un live Instagram ce mercredi 29 juin 2022 pour faire la promotion d'un Secret Story virtuelle et payant nommé Secret Meta.