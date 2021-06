Jul chaud bouillant pour faire un hymne pour les Bleus : "Si on m'appelle, j'y vais en cabrant"

En 2018, lors de la Coupe du Monde, Vegedream avait mis tout le monde d'accord avec son hymne non officiel consacré à l'Equipe de France : Ramenez la coupe à la maison. 3 ans plus tard, Youssoupha - recruté par la FFF, a bien tenté de réaliser un tel exploit musical pour accompagner l'Euro 2020, mais son titre Ecris mon nom en bleu n'a pas su convaincre aussi facilement le grand public. Pire, le rappeur s'est malgré-lui retrouvé au centre d'une polémique malsaine quand certains chroniqueurs télé ont vivement critiqué sa musique et sa carrière.

Jul prêt à faire l'hymne des Bleus

De quoi refroidir Jul ? Pas du tout. On le sait, le Marseillais est un énorme fan de football, lui qui possède une collection de maillots / équipements de clubs au moins aussi impressionnante que la liste de tous les sons qu'il a pu produire ces dernières années. Aussi, le pote de SCH - qui sortira un nouvel album le 25 juin prochain intitulé "Demain, ça ira", s'avoue prêt à créer le nouvel hymne des Bleus.

Interrogé sur la possibilité d'un tel projet, le rappeur a ainsi confié à L'Equipe, "Composer un hymne ? Ah oui, oui, oui. Si on me demande, je tenterai." Puis, il l'a ensuite confié, un tel défi ne lui fait pas peur, "Si ça passe pas, s'ils n'aiment pas, tant pis, mais je tenterai. Ça ferait plaisir." Au contraire, pour Jul, comme pour n'importe quel joueur de football, il n'y a rien de plus kiffant que L'Equipe de France, "Les Bleus ! Les soutenir, c'est normal. Si on m'appelle, j'y vais en cabrant."

Un son dès cet été ?

Par ailleurs, il n'est pas impossible qu'une première musique dédiée au foot apparaisse déjà d'ici l'été. Après avoir confessé, "Non, je n'ai jamais essayé [de produire une chanson liée à un événement sportif]. Je n'ai pas pensé à faire un son sur l'Euro, par exemple", l'initiateur de Bande Organisée a laissé entendre qu'une victoire des Bleus pourrait lui permettre de se lancer, "Peut-être après la finale !"

Vivement le coup de tête vainqueur de Giroud sur corner à la 119ème minute en finale contre l'Angleterre à Wembley, son terrain de jeu favori !