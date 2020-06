Jul a créé 2 cartes sur Fortnite : passez en mode ovni marseillais dans le jeu

Les gamers pourront ainsi découvrir un décor qui rappelle Jul et la cité Phocéenne avec des motos, des terrains de foot, des ovnis, des aliens et même le signe de Jul. De quoi faire kiffer les nombreux fans de celui qui est devenu en début d'année 2020 le plus grand vendeur de l'histoire du rap français. Mais ce sera aussi l'occasion pour les joueurs de Fortnite qui ne connaissent par Jul de découvrir son univers.

Un Death Run et un Blind Test

Sur les réseaux, Jul a tenu à remercier Nokss et Vertigo, qui l'ont aidé à créer ces deux cartes créatives. Pour accéder à ces cartes sur le jeu qui a atteint les 350 millions de joueurs, le rappeur a ainsi dévoilé les codes. Le premier, 9689-6537-9362, vous emmène à un Death Run (un parcours d'obstacles d'environ 10 minutes). Le second, 8553-8088-2517, vous fera passer un Blind Test (5 questions à choix multiples sur la discographie de Jul).