Juju FitCats accusée d'en faire trop ou de minimiser le coronavirus, elle réplique

Alors que certains ont tendance à oublier que le coronavirus circule toujours, Tibo InShape et Juju FitCats ont rappelé que le virus est toujours là et qu'il ne prend pas de vacances. La preuve : ils ont tous les deux révélé ce mardi 4 août 2020 avoir été contaminés. Les deux youtubeurs sont alors confinés chez eux pendant 14 jours et s'occupent comme ils peuvent. Malgré la fatigue, une perte de goût et d'odorat, ou encore des problèmes de respiration, Juju FitCats préfère continuer à blaguer et à faire rire ses abonnés, et ça ne plaît pas à tout le monde.

Juju FitCats testée positive au coronavirus

Si certains lui reprochent de minimiser le virus, d'autres l'accusent au contraire d'en faire trop. Des critiques auxquelles elle a réagi sous une photo d'elle en plein pillow challenge, né durant le confinement. "J'en profite pour passer un petit message les chats parce que l'on reçoit déjà trop d'avis sur "comment on devrait gérer et parler de notre état de santé ?" et alors entre ceux qui nous blâment de garder le sourire en story ou de "minimiser les choses" et ceux qui, au contraire, nous accusent de "trop en faire" alors que, je cite, "le Covid-19, ce n'est rien..."".

Elle répond à ceux qui l'accusent d'en faire trop

Loin d'avoir sa langue dans la poche, la petite amie de Tibo InShape répond : "Comment vous dire ? Sachez que chaque cas est différent, que les symptômes ne sont pas les mêmes d'une personne à l'autre et que la façon de les gérer dépend de chaque individu. Comme expliqué de mon côté, la respiration et la fatigue sont, à l'heure actuelle, les symptômes les plus difficiles à gérer pour moi MAIS ça ne va pas m'empêcher de garder le sourire et de faire des blagues si j'en ai l'envie (ou le besoin..) quand j'vous parle en story et ça me regarde." Voilà qui est clair ! Si elle avait besoin "d'être au clair là dessus", elle n'en oublie pas de remercier tous ceux qui la soutiennent : "Merci pour tous vos adorables messages depuis hier, merci pour votre soutien, votre présence au quotidien. du LOVE". On souhaite un bon rétablissement à tous les deux !