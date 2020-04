Juju Fitcats en couple avec Tibo InShape : est-elle prête à devenir maman ? Elle répond

"Non, je ne veux pas d'enfant"

Entre Juju Fitcats et Tibo InShape, tout se passe pour le mieux même pendant le confinement. Les deux YouTubeurs sont toujours aussi complices comme le prouvent leurs vidéos sur Tik Tok et sur Instagram, mais cette période difficile leur donne-t-elle des idées pour aller plus loin dans leur relation ? Une abonnée a tenté d'en savoir plus lors d'un FAQ sur Youtube : "Tu veux des gosses ?", a-t-elle demandé à Juju Fitcats. Alors, est-ce que l'influenceuse envisage-t-elle d'avoir un enfant avec Tibo InShape ?

Pas vraiment : "Les enfants sont un engagement beaucoup plus fort que le mariage. Un mariage si ça ne va pas, tu peux faire marche arrière. (...) Pour répondre à la question, là, tout de suite, maintenant : non, je ne veux pas d'enfant. Je me sens bien plus jeune que 25 ans d'ailleurs ! [...] A la différence de beaucoup de jeunes filles qui très tôt ont senti l'envie d'être maman (...) Je pense simplement que c'est quelque chose qui arrivera naturellement, quand ça doit arriver. Et si un jour j'en ressens l'envie au plus profond de moi, j'en serai la plus heureuse", explique Juju Fitcats.

"J'ai peur aussi de l'impact physique"

La YouTubeuse, qui a fait le buzz avec sa vidéo Bim Bam Boum explique ensuite : "Ça change une vie, ça change le corps d'une femme. Et je ne vais pas vous mentir. En tant qu'ancienne anorexique, oui, j'ai peur aussi de l'impact physique que la grossesse peut avoir sur mon corps."