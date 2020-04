Léna Situations, Elsa Dasc, Hagda Prata... Les stars lancent le #pillowchallenge sur Instagram

Une tenue WTF qui devient virale

Elsa Dasc a simplement légendé d'un "outfit of the day", comme s'il s'agissait d'un look tout à fait normal. Sa soeur, Leslie Dasc, a de son côté avoué que ce sera sa "robe" pour fêter son anniversaire toute seule chez elle en confinement : "Moi quand je vais fêter mon birthday le 14 avril à la maison". Quant à Léna Situations, qui vous demandait de rester chez vous avec plusieurs autres YouTubeurs dans une vidéo et qui prend soin du personnel soignant, elle aussi a joué le jeu. "Je sais pas d'où sort ce challenge mais on m'a tagué sur 1 000 trucs pour que je le fasse" a-t-elle expliqué, donc "voilà pourquoi je me retrouve en culotte sous un oreiller un mardi soir".

Et énormément d'anonymes ont aussi voulu tester le #pillowchallenge. Sur Instagram, le hashtag est donc de plus en plus utilisé sur des posts, aussi bien en France qu'aux Etats-Unis, en passant par la Russie ou encore l'Espagne. Un phénomène réellement mondial donc.