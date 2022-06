Johnny Depp, retour au tribunal imminent ? Un homme l'accuse de l'avoir frappé et humilié sur un tournage

Johnny Depp : après sa victoire contre Amber Heard, il retourne au tribunal pour une accusation de violence qui date de 2017

Le procès entre Johnny Depp et Amber Heard est finalement terminé ! Johnny Depp a gagné son procès en diffamation contre son ex-femme qui l'avait accusé de violences conjugales. Le jury du tribunal de Fairfax, en Virginie (Etats-Unis) a condamné l'actrice d'Aquaman à verser 15 millions de dollars (10 millions de dollars de dommages compensatoires et 5 millions de dollars de dommages punitifs) à son ex-mari pour lui avoir causé du tort. Mais les dommages-intérêts punitifs dans l'État de Virginie étant plafonnés à 350 000 dollars, il pourrait recevoir "que" 10,35 millions de dollars au total. Une somme loin d'être dans sa poche puisqu'Amber Heard ne peut pas payer et va faire appel de la décision.

Cependant, Johnny Depp pourrait bientôt faire son retour dans un tribunal suite à une "nouvelle" accusation de violence, comme l'a apporté The Sun. Greg Brooks, 61 ans, était membre de l'équipe du film City of Lies, tourné en 2017. Il a porté plainte en 2018 contre Johnny Depp, le réalisateur Brad Furman et les producteurs du film, à la Cour supérieure du compté de Los Angeles.

Le régisseur de plateau avait expliqué qu'une scène avec Johnny Depp ne fonctionnait pas et qu'il avait alors dit à l'acteur qu'ils n'avaient plus qu'une seule chance de la tourner. "Qui êtes-vous, bordel ? Vous n'avez pas le droit de me dire ce que je dois faire" lui aurait répondu la star de Pirates des Caraïbes. Selon Greg Brooks, le comédien sentait l'alcool, semblait sous l'effet de la drogue et l'aurait alors frappé deux fois dans les côtes, "en colère, avec force". "Je te donne 100 000 dollars pour me frapper au visage tout de suite" aurait-il aussi lancé et des gardes du corps seraient intervenus.

La production du film aurait demandé au régisseur de taire cette supposée agression verbale et physique et de signer des documents lui interdisant d'attaquer Johnny Depp ou la production. Greg Brooks aurait refusé et aurait été renvoyé du projet. Il disait s'être "senti humilié" et avoir "subi des dommages physiques et psychologiques".

"Il s'agit de l'agression d'un membre de l'équipe de tournage par la star"

Le plaignant attendrait désormais "impatiemment" de se retrouver face à Johnny Depp au tribunal selon son avocat qui s'est confié au Sun. "Bien que nous respections la décision du jury (dans le procès entre Johnny Depp et Amber Heard, ndlr), elle n'a aucun rapport avec le cas de M. Brooks à Los Angeles. Le cas de Brooks ne concerne pas deux célébrités hollywoodiennes impliquées dans une relation toxique. Il s'agit de l'agression d'un membre de l'équipe de tournage par la star" a ajouté l'avocat de Greg Brooks.

Johnny Depp avait démenti la version de Greg Brooks. L'acteur avait affirmé que le régisseur avait "provoqué" les actions qui ont causé ses blessures, que c'était de la "légitime défense/défense d'autrui". Son avocate Camille Marilia Vasquez devrait de nouveau le représenter dans cette autre affaire.