Johnny Depp prêt à renoncer à l'argent du procès pour aider Amber Heard ? Ses avocats se confient

Le mercredi 1er juin 2022, Johnny Depp remportait son célèbre procès contre Amber Heard, son ex-femme, qu'il accusait de diffamation après l'avoir vue l'accuser de violences conjugales au cours de leur mariage. A l'issue de six semaines passées dans un tribunal en Virginie (USA), ponctuées par de nombreux témoignages importants, le jury a en effet reconnu que l'actrice d'Aquaman 2 avait diffamé le comédien à travers trois déclarations considérées comme "fausses" et imaginées avec "une réelle malveillance".

Amber Heard trop pauvre pour payer ses amendes à Johnny Depp

Mais ce n'est pas tout, accusée d'avoir "méprisé la vérité en sachant que les déclarations étaient probablement fausses", Amber Heard a également été condamnée à une amende de 10 millions de dollars pour dommages et intérêts compensatoires, mais aussi à une amende de 5 millions de dollars pour dommages punitifs (qui a en réalité été réduite à 350 000 dollars en raison d'une loi spécifique en Virginie), afin de servir d'exemple.

Le problème ? Comme l'a récemment confié l'avocate de l'actrice, elle ne serait pas en mesure de payer de telles sommes, la faute à une carrière encore trop peu fructueuse et ce, alors même qu'elle avait reçu 7 millions de dollars à la suite de leur divorce en mai 2016. Et quand on sait qu'il se murmure déjà que cette peine pourrait la voir être rapidement blacklistée à Hollywood (et donc limiter ses sources de revenus), on comprend que la situation pourrait vite devenir stressante pour elle.

L'acteur prêt à renoncer à l'argent ?

A moins que... Pour la première fois depuis la fin du procès, l'équipe de défense de Johnny Depp s'est exprimée sur cette victoire et l'honneur lavé de leur client. Et à cet effet, l'avocat Ben Chew a laissé entendre qu'un accord pourrait être trouvé, "Evidemment, nous ne pouvons pas briser le secret professionnel qui lie les discussions entre un client et son avocat, mais comme il l'a lui-même témoigné et comme on l'a répété [lui et l'avocate Camilla Vasquez, ndlr] durant le procès, cela n'a jamais été une question d'argent pour Mr. Depp. L'objectif était de redorer sa réputation".

Un soulagement pour l'actrice ? Oui, mais attention. Premièrement, rien ne dit que Johnny Depp va réellement refuser l'argent. Deuxièmement, cela pourrait se faire sous condition. Tandis que la comédienne voudrait faire appel, le journaliste de l'émission Good Morning America a demandé si la générosité de leur client pourrait être conditionné au fait qu'elle change d'avis et laisse tomber. Leur réponse ? "Nous devons être prudents avec ce que nous disons, mais encore une fois, ce procès était surtout là pour la réputation de Mr. Depp. [La vérité] était ce qui comptait pour lui".

La balle est donc dans le camp de l'actrice.