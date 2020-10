Jessica Thivenin répond aux critiques sur ses fesses : "Les gens ont toujours envie de juger"

Jessica Thivenin critiquée pour sa dernière opération de chirurgie esthétique (ses fesses) : la candidate des Marseillais VS Le reste du Monde 5 répond

Depuis qu'elle a subi une nouvelle opération de chirurgie esthétique pour avoir des fesses plus rebondies, Jessica Thivenin a vu plusieurs critiques sur les réseaux. Lassée que les gens parlent de ses fesses et qu'ils se permettent de la juger, la candidate des Marseillais VS Le reste du Monde 5 sur W9 a réagi dans sa story.

"Vous n'allez pas parler de mon derche tout le temps" Jessica Thivenin a simplement rappelé que c'est pour elle si elle a choisi de faire cette opération de chirurgie esthétique. Elle ne comprend donc pas pourquoi autant d'internautes la clashent et la taguent pour la critiquer sur cette décision qui ne regarde qu'elle : "Je l'ai fait pour me faire plaisir, pas pour les autres, mais quand je vois certaines personnes qui critiquent... Ils feraient mieux de s'occuper de leur cul justement et de s'occuper de construire leur vie". La maman de Maylone a aussi déclaré : "C'est bon, je vous ai montré le résultat, je suis contente, je suis heureuse, point final ! Occupez-vous d'autre chose maintenant, on passe". "Vous n'allez pas parler de mon derche tout le temps, on a compris" a-t-elle ajouté, "À quoi ça sert de débattre sur mes fesses pendant 100 ans ?".

