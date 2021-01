Jessica Thivenin enceinte d'un deuxième enfant ? Elle répond à la rumeur

Jessica Thivenin enceinte d'un deuxième enfant ?

Un nouveau bébé va-t-il bientôt rejoindre l'heureuse famille Garcia ? C'est la question qui hante de nombreux internautes depuis cette fin d'année 2020. Et pour cause, afin de célébrer l'arrivée de 2021, Jessica Thivenin a récemment posté une jolie photo d'elle en compagnie de Thibault Garcia.

Or, comme vous pouvez le découvrir ci-dessous, l'effet de sa robe - couplé à sa position, laisse entrevoir la possibilité d'un petit ventre arrondi. Surtout, certains fans vont jusqu'à interpréter l'ajout de l'emoji "trèfle à 4 feuilles" dans la légende comme un indice sur l'avenir de la petite famille qui pourrait ainsi bientôt passer de 3 à 4 membres.

La jeune femme répond à la rumeur

Alors, les fans du couple ont-ils un véritable don de déduction ou sont-ils totalement à côté de la plaque ? Sauf surprise de dernière minute, c'est bien la seconde option qui semble finalement être la bonne. A l'occasion d'une story postée sur Instagram, Jessica Thivenin est en effet revenue sur cette rumeur, "Non non, je vous rassure, je ne suis pas enceinte. Hier [31 décembre 2020, ndlr] j'ai bu du champagne, j'ai trinqué, j'ai fait la fête. Donc non non, je ne suis pas enceinte."

La star de l'émission Les Marseillais l'a ensuite précisé, il s'agissait d'une simple illusion d'optique, "C'est juste la robe qui a fait ça, c'était un truc plat devant." Puis, comme Jessica Thivenin n'est pas du genre à cacher des chose à son public, elle est même allée jusqu'à préciser, "Aucun symptôme de femme enceinte, tout va bien, j'ai eu mes règles durant les fêtes de Noël... Tout va bien, ne vous inquiétez pas."