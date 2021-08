Jennifer Aniston et David Schwimmer (Friends) : surprise, les acteurs seraient en couple !

David Schwimmer et Jennifer Aniston amoureux durant le tournage de Friends

En mai dernier, 17 ans après la diffusion du dernier épisode de la série, les acteurs de Friends se sont retrouvés dans The Reunion, une émission aussi cool qu'émouvante, qui a permis à chacun de revenir sur cette expérience et de livrer de nombreuses anecdotes de tournage et des coulisses.

A cette occasion, David Schwimmer (Ross) et Jennifer Aniston (Rachel) en ont d'ailleurs profité pour faire une étonnante révélation. Tandis que leurs personnages ont passionné les téléspectateurs pendant 10 saisons grâce à leur histoire d'amour, eux aussi possédaient une relation très spéciale en-dehors des caméras. "Durant la première saison, j'ai eu un crush énorme pour Jen. A un moment, on a tous les deux craqué l'un pour l'autre" a révélé le comédien au printemps dernier, avant d'ajouter que le contexte de l'époque ne leur avait cependant jamais été favorable, "L'un ou l'autre était à chaque fois dans une relation, et on a toujours fait attention à ne pas franchir cette frontière".

Les acteurs enfin en couple aujourd'hui ?

Des révélations qui, en plus de crédibiliser davantage le couple Ross/Rachel dans la série, ont ému tous les fans, et qui ne seraient pas restées sans conséquences. C'est LA grosse rumeur du moment (donc à prendre avec des pincettes !), ces retrouvailles et ce retour en arrière sur leur histoire auraient permis à David Schwimmer et Jennifer Aniston de se retrouver.

Oui, à en croire une source de Closer Magazine, les deux stars - désormais célibataires, se seraient récemment rapprochées, "Après la réunion, il est apparu évident que le fait d'avoir creusé dans le passé a ravivé leurs sentiments l'un pour l'autre et que leur alchimie qu'ils ont toujours tenté de nier était encore présente". Toujours selon le proche des acteurs, les interprètes de Ross et Rachel seraient désormais en contact permanent, "Ils ont commencé à s'envoyer des sms immédiatement après le tournage et, le mois dernier, David s'est envolé de New York pour rendre visite à Jennifer à Los Angeles".

"Ils passent du temps ensemble chez Jennifer"

Une histoire trop belle pour être vraie ? C'est possible. A ce jour, les acteurs ou leurs représentants n'ont toujours pas réagi à cette incroyable information. Néanmoins, la source de Closer est formelle, David Schwimmer et Jennifer Aniston ne se lâcheraient plus, "Ils passent du temps ensemble chez Jennifer, où elle prépare les dîners et passent beaucoup de temps à parler et rire. Ils ont aussi été aperçus en train de boire du vin, plongés dans des conversations passionnantes, en même temps qu'ils se baladaient dans les viagers préférés de Jen à Santa Barbara. Il était évident que leur alchimie était toujours présente".

Jennifer Aniston et David Schwimmer sont-ils les nouveaux Ashton Kutcher et Mila Kunis qui s'étaient retrouvés des années après le tournage de That '70's Show ? Les sentiments des comédiens ont-ils réellement refait surface façon Ben Affleck et Jennifer Lopez ces derniers mois ? A suivre...