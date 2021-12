Jazz Correia n'en peut plus des rumeurs sur son couple : "On n'a pas signé pour être torturés"

Jazz touchée par les rumeurs sur elle et Laurent : "C'est même de pire en pire. C'est un poids"

Alors que la saison 5 de JLC Family arrive le 3 janvier prochain sur TFX, Jazz s'est confiée au Parisien. L'influenceuse est notamment revenue sur les rumeurs qui lui pourrissent la vie, comme les rumeurs de tromperie de son mari Laurent Correia. Quand le journaliste a demandé à la candidate de télé-réalité si tout ça la touche vraiment, elle a confirmé : "C'est même de pire en pire. C'est un poids. J'en souffre psychologiquement. Quand il s'agit de faits réels, ça va. Mais quand c'est inventé, ça fait très mal".

"J'ai l'impression de ne pas être considérée comme une femme ou une maman mais comme une chose des réseaux sociaux" a expliqué Jazz, "On m'a fait vivre l'enfer. Je me demande même parfois s'il n'y a pas un complot autour de nous. Aujourd'hui, à part la production de l'émission et ma famille, personne ne me tend la main". La businesswoman qui est maman de 3 enfants (Chelsea, Cayden et London) n'en peut plus d'être épiée dans sa vie privée et d'être la cible des rumeurs sur les réseaux.

Jazz pense à arrêter la télé-réalité et devenir actrice : "On n'a pas signé pour être torturés"

Jazz en a tellement marre qu'elle a assuré avoir pensé "maintes fois" à arrêter. "On a beau dire que c'est la rançon de la gloire, on n'a pas signé pour être torturés. Aujourd'hui, la violence n'est pas que sur les réseaux sociaux. Nous, influenceurs, sommes souvent menacés. Donc on se demande forcément si ça en vaut la peine" a déclaré celle qui pense aussi déménager de Dubaï avec sa famille.

Elle a ajouté : "C'est mon mari qui me convainc à chaque fois de rester. Car il n'y a pas que des côtés négatifs. Ça m'apporte aussi beaucoup de bonheur, ça a permis à ma soeur Eva (Eva Queen, ndlr) d'être connue, d'avoir ma propre émission... Les gens nous apportent aussi beaucoup d'amour. Même si parfois, c'est difficile de peser le pour et le contre".

Mais de plus en plus, Jazz a envie de stopper l'influence et de se lancer un nouveau défi dans sa carrière. Elle pense à devenir actrice. "C'est ma question du moment. J'aime faire de la télévision. Mais mon problème, ce sont les à-côtés, les rumeurs sur les réseaux. Peut-être que je vais faire un gros break et me lancer dans la comédie ensuite..." a-t-elle révélé, "Mais je vais devoir prendre des décisions rapidement".