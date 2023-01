James Cameron admet son erreur avec Avatar 2 : le réalisateur clarifie une déclaration qui a fait débat

James Cameron exagère parfois un peu plus que nécessaire dans ses déclarations à la presse. Cela n'a généralement pas de grandes répercussions dans la plupart des cas, mais les choses ont changé lorsqu'il a déclaré il y a quelques semaines qu'Avatar : la voie de l'eau était "la pire affaire de l'histoire du cinéma" et qu'il devait devenir au moins le quatrième film le plus rentable de l'histoire pour ne pas perdre d'argent. Le réalisateur a désormais reconnu son erreur et a nuancé ses propos controversés.

"J'étais un peu vague"

Pour remettre toute cette histoire dans son contexte chiffré, il y a quelques semaines, James Cameron a donc déclaré qu'il fallait qu'Avatar 2 dépasse les 2 milliards de dollars de Star Wars, épisode VII : le Réveil de la Force (qui est donc le 4ème film le plus rentable de l'Histoire) pour atteindre ses objectifs. Mais le réalisateur vient d'admettre qu'il a un peu exagéré avec ces prévisions, et que le film doit rapporter beaucoup moins pour commencer à être rentable : "J'étais un peu vague avec ça. Il faut probablement que ce soit le 10e plus gros chiffre d'affaires de l'histoire pour récupérer notre investissement." a-t-il confié.

Cela signifie que Avatar 2 n'a plus qu'a dépasser le chiffre de 1,5 milliards de dollars de recettes dans le monde, soit le record actuel de Fast & Furious 7. La bonne nouvelle, c'est qu'Avatar : la voie de l'eau a déjà récolté 1,4 milliards de dollars et se classe actuellement 14ème des plus gros succès de tous les temps. Ce chiffre devrait donc très rapidement être battu !

Il est d'ailleurs fort probable que le film dépassera également les 2 milliards de dollars, ce qui ferait de James Cameron le réalisateur de trois des quatre films les plus rentables de toute l'Histoire du cinéma (avec le premier volet d'Avatar et ses 2,9 milliards de dollars et Titanic qui a rapporté 2,2 milliards de dollars). Et dans quelques années, le chiffre pourrait monter à quatre sur cinq si Avatar 3 qui a déjà une première version XXL fonctionne aussi bien...

