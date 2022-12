"Il s'en veut" : James Cameron répond à Matt Damon qui a refusé de jouer dans Avatar alors qu'il aurait touché 10% des recettes au box-office

Il y a quelques années, Matt Damon a fait une grande révélation sur sa carrière : il a refusé de jouer dans le premier Avatar. Mais le plus surprenant dans ce refus est qu'avant que le film original de 2009 ne devienne le film le plus rentable de tous les temps, James Cameron a offert à l'acteur 10% des bénéfices au box office. Lorsque l'acteur a dit "non" pour Avatar, il a donc refusé sans le savoir au moins 250 millions de dollars, ce qui aurait fait de lui l'acteur le mieux payé de l'histoire du cinéma pour un film.

Une décision qui pique

Alors qu'Avatar 2 ou Avatar 2 : la voie de l'eau, est récemment sorti en salle, James Cameron a répondu à Matt Damon, et lorsqu'on lui a demandé s'il lui avait parlé dernièrement, il s'est amusé : "Il s'en veut". "Matt, tu es un peu comme l'une des plus grandes stars de cinéma au monde, oublie ça", ajoute le réalisateur, avant d'expliquer pourquoi l'acteur avait refusé le rôle : "Il devait faire un autre film de Bourne qui était sur son emploi du temps et nous ne pouvions rien y faire. Il a donc dû décliner avec beaucoup de regrets".

Matt Damon bientôt dans une suite d'Avatar ?

Plus tard, lors d'une interview avec BBC Radio, James Cameron a été interrogé sur le fait de donner un rôle à Matt Damon dans une suite, peut-être avec un caméo : "Il faut le faire. Nous devons le faire pour que le monde soit à nouveau en équilibre. Mais il n'aura plus 10%, tant pis pour ça", a-t-il répondu.

Avatar se classe au-dessus de tout autre film de l'histoire avec 2,922 milliards de dollars de recette dans le monde. La suite est actuellement à 441 millions sur les marchés internationaux, mais il lui reste encore toute la campagne de Noël avec une grande majorité de salles pleines pour tenter de s'approcher du premier. Tout est encore possible.

