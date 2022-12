"Vous avez des devoirs" : les 800 pages que James Cameron a données aux scénaristes pour préparer Avatar 2

Cela fait plus de 10 ans que James Cameron a porté le monde de Pandora sur grand écran. Avatar est sorti en 2009 et est toujours aujourd'hui le film le plus rentable de l'histoire du cinéma, avec ses 2,7 milliards de dollars de recettes dans le monde. Ce mercredi 14 décembre 2022, la suite Avatar : la voie de l'eau est sortie en salles et doit rapporter unes somme folle pour être rentable.

Une suite qui s'est (beaucoup) fait attendre

Il faut dire que le metteur en scène a pris beaucoup de temps pour faire le film. Une suite était déjà évoquée en 2010. Alors pourquoi s'est-il écoulé si longtemps entre le moment où le réalisateur a accepté et la sortie du second volet ? Dans une interview donnée à The Hollywood Reporter, James Cameron a raconté que ce n'est qu'à son retour de la fosse des Mariannes en 2012 - le réalisateur est passionné par l'océan et est la première personne à avoir effectué une plongée en solo à cet endroit (le point le plus profond de océans du monde) - quand il a commencé à penser sérieusement à faire de nouveaux films Avatar.

Le travail fou des scénaristes

Pendant les premiers mois, il a noté ses idées de créatures, de cultures et de thèmes pourles prochains films. Après avoir pris pas mal de notes, il a convoqué des scénaristes à la mi-2013 et leur a remis une bonne pile de fiches d'information. "J'y suis allé le premier jour et j'ai laissé tomber 800 pages de notes et j'ai dit: 'Vous avez des devoirs et à la semaine prochaine'" a-t-il expliqué au site.

James Cameron a chargé Rick Jaffa et Amanda Silver, le duo qui a relancé la franchise La planète des singes, d'écrire les scripts. Le processus d'écriture des quatre scénarios a duré quatre ans et le tournage d'Avatar : la voie de l'eau a commencé en septembre 2017. Sûr de lui, le réalisateur a en effet enclenché l'écriture des suites de la saga, et le 3ème volet a déjà été tourné. Si tout se passe comme prévu, Avatar 3 sortira en décembre 2024, Avatar 4 en décembre 2026 et Avatar 5 en décembre 2028.

