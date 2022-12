Avatar : on sait enfin pourquoi les Na'vi sont bleus et après ça, vous ne les verrez plus jamais de la même manière

Après 13 ans d'attente, la suite d'Avatar arrive enfin au cinéma dans un peu moins de 15 jours. Le deuxième film de la franchise, Avatar : la voie de l'eau, est forcément très attendu et, même s'il a confié s'attendre à un flop à cause de Netflix, le réalisateur James Cameron ne perd pas espoir de voir le film faire un carton. Et il vaudrait mieux que les spectateurs se bousculent en salles puisque le film doit rapporter une somme folle pour être rentable. Histoire d'hyper encore plus les fans, il s'est laissé aller à quelques révélations.

Pourquoi les Na'vi sont-ils bleus dans Avatar ?

Interrogé par Empire, le réalisateur de Titanic a répondu à une question populaire chez les fans : pourquoi les Na'vis sont-ils bleus ? "Le vert était déjà pris. Il y a pas mal d'extraterrestres verts. Hulk l'est aussi. Et les couleurs humaines, rose et marron, ne nous sont pas étrangères. Bob l'éponge est jaune. Fondamentalement, cela nous a laissé bleu et violet." a-t-il expliqué avant d'ajouter : "Le violet est ma couleur préférée, mais j'ai pensé que nous l'utiliserions pour l'une de nos principales couleurs de bioluminescence, alors nous l'avons fait, en l'associant à Eywa (la divinité des Na'vis, ndlr) et à tout ce qui est sacré pour les Na'vi". Il ne restait donc plus que le bleu !

Tout est parti d'un rêve de sa mère, et c'est improbable !

Bien sûr, ce n'était pas la seule raison pour laquelle Cameron a opté pour le bleu. En fait, l'explication complémentaire qu'il donne est très surprenante et est liée à un rêve que sa mère a fait : "De plus, ma mère m'a raconté un rêve qu'elle avait fait dans lequel il y avait une femme bleue de trois mètres de haut avec six seins. (...) Je l'ai dessinée, mais le truc des six seins n'est pas passé, ça gâcherait la classification par âge." a-t-il expliqué.

Personne ne s'attendait à cette révélation et cela nous fera tous voir ces créatures différemment à partir de maintenant !

Cet article a été écrit en collaboration avec nos confrères de Espinof.