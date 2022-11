James Cameron se prépare à un flop : la franchise Avatar est-elle en danger à cause de Netflix ?

Pendant plus de 10 ans, les fans ont attendu patiemment Avatar 2 : la voie de l'eau (Avatar 2 : The Way of Water en VO), qui sortira en décembre prochain. Et la bande-annonce d'Avatar 2 rend déjà les fans fous. En 2009, Avatar était un méga-blockbuster sans précédent qui montrait parfaitement ce dont la nouvelle technique du cinéma 3D était capable. L'aventure fantastique est devenue un succès absolu auprès du public et reste à ce jour le film le plus populaire de tous les temps.

Mais depuis sa sortie, le secteur du cinéma a beaucoup évolué. Le cinéma en 3D, par exemple, n'est plus que l'ombre de lui-même. Trop de films en 3D post-convertis à bas prix ont nui à la réputation de cette technique cinématographique ambitieuse et provoquent aujourd'hui chez de nombreux spectateurs plus de maux de tête que de souvenirs d'une expérience cinématographique immersive. Par ailleurs, l'industrie cinématographique mise aujourd'hui plus que jamais sur des marques bien établies.