"Magnifique", "ma seule raison de vivre": la bande-annonce d'Avatar 2 régale les internautes

En 2009, James Cameron nous en mettait plein la vue avec Avatar qui nous plongeait dans le monde de Pandora. Malgré son énorme succès au box-office (il reste le film ayant le plus rapporté dans le monde avec 2,9 milliards de dollars de recettes), la suite s'est fait attendre pendant très longtemps. Repoussé à plusieurs reprises, Avatar 2 : la voie de l'eau est enfin prêt pour déferler au cinéma et ça s'annonce grandiose !

La bande-annonce d'Avatar 2 nous vend du rêve

Ce mercredi 2 novembre, à un peu plus d'un mois de la sortie en salles, Avatar 2 se dévoile avec une bande-annonce éblouissante et épique qui donne déjà très envie d'en voir plus ! Dans cette suite qui se déroule environ 10 ans après les événements du premier film, Jake Sully (Sam Worthington) et Neytiri (Zoe Saldaña) sont devenus parents mais une organisation menace leur vie. A la quête d'un nouvel endroit pour vivre, ils rencontrent le clan des Metkayina qui vivent dans les océans. Le film nous réserve donc de sublimes plans sous marins, réellement filmés sous l'eau par les acteurs. Et comme toujours, ça s'annonce fou niveau visuel comme on peut le voir en vidéo dans notre diaporama.

>> Avatar 2 durera 3h : "C'est okay d'aller pisser", James Cameron défonce déjà les critiques sur la durée du film <<

En tout cas, cette nouvelle bande-annonce d'Avatar 2 met déjà les internautes d'accord. Après la publication de la vidéo sur les réseaux sociaux, les twittos ont donné leurs impressions et c'est plutôt unanime. "Je pense on est pas prêt pour Avatar 2, James Cameron il va calmer tout le monde comme pour le premier, la nouvelle bande annonce est incroyable" ; "Ma seule motivation de vivre c'est la sortie d'Avatar 2" ou encore "Le nouveau trailer d'Avatar 2 est magnifique" peut-on lire sur les réseaux.