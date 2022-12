"Sans blague, il dure 9 heures" : James Cameron a une idée folle pour sa première version d'Avatar 3

Il a fallu plus d'une décennie pour qu'Avatar 2 devienne une réalité, mais la prochaine suite d'Avatar a un avantage majeur : elle a déjà été tournée. Les débuts du deuxième film en salles ont été un véritable succès, avec déjà plus de 881 millions de dollars de recettes au box-office dans le monde et plus de 5 millions d'entrées en France en moins de deux semaines.

On s'attend donc à ce que, dans les semaines voire les mois à venir, il poursuive son chemin vers un score historique, comme l'avait fait son prédécesseur. Les 2 milliards de dollars nécessaires pour qu'il soit rentable seront même certainement atteints. Mais va-t-il dépasser le premier volet, qui reste à ce jour le film le plus rentable de l'histoire ? La barre est encore haute, mais James Cameron est prêt pour battre ce record.

Faisant oublier toutes les galères récentes du côté de l'univers DC, Avatar est et sera l'un des plus grands protagonistes sur la scène de l'industrie cinématographique ces prochains mois. Il n'est donc pas surprenant qu'il y ait déjà un intérêt pour Avatar 3. Le troisième film de la saga de science-fiction verra bien le jour et il a même déjà une date de sortie, bien qu'elle puisse toujours changer : ce sera pour le 18 décembre 2024 en France, soit dans deux ans.

Le projet fou de James Cameron pour Avatar 3

Comme on le sait, James Cameron a filmé Avatar 2 et Avatar 3 en même temps, le travail a donc déjà avancé. Il se murmure qu'il existe déjà une première version du film, qu'elle dure 9 heures et que ce que le célèbre cinéaste envisage de faire est très fou. Bien que pour l'instant ce ne soient que cela : des rumeurs.

Publié, entre autres médias, par le site Internet CBR, le journaliste de cinéma Jeff Sneider a partagé des informations qu'il aurait récemment reçues sur les projets de James Cameron : "Quelqu'un m'a contacté et m'a dit que Cameron avait livré une version d' Avatar 3 la semaine dernière" a-t-il assuré pour le podcast Hot Mic. "Sans blague, le film dure 9 heures. Et, apparemment, il insiste pour introduire les effets visuels dans cette coupe, de sorte que ces 9 heures aient tous les effets visuels" a déclaré le journaliste.

Le réalisateur aurait donc décidé d'aller à l'encontre des habitudes des studios : ne réaliser les effets spéciaux qui sur la version finale du film, celle qui passera au cinéma. Pour le moment, ni 20th Century Studios ni Lightstorm Entertainment n'ont commenté cette rumeur qu'il faut donc prendre avec des pincettes. De plus, même si telle était son intention, le studio a beaucoup à voir avec l'affaire et prendra la décision sur la manière de procéder en termes de montage du nouveau film. En plus d'Avatar 2 et d'Avatar 3 , James Cameron prévoit de réaliser un quatrième et un cinquième film, au minimum !

Pourquoi Avatar 2 et Avatar 3 ont été tournés en même temps

James Cameron a récemment expliqué à Entertainment Weekly pourquoi il avait décidé de tourner le 2ème et le 3ème volet d'Avatar en même temps : éviter ce qu'il appelle "l'effet Stranger Things", c'est-à-dire l'inévitable croissance accélérée des enfants qui font partie du casting.

Cet article a été écrit en collaboration avec nos collègues de Sensacine .