James Bond : l'identité du remplaçant de Daniel Craig ENFIN connue ? Attention, surprise

Le remplaçant de Daniel Craig enfin trouvé ?

Une page s'apprête à se tourner cette année. Après 5 films entre 2006 et 2020, Daniel Craig laissera officiellement sa place de James Bond à la suite du film Mourir peut attendre qui débarquera le 8 avril prochain au cinéma. Un véritable événement dans l'univers de cette licence, qui excite déjà de nombreux bookmakers.

En effet, depuis l'officialisation du futur départ de Daniel Craig, nombreux sont ceux à tenter de deviner l'identité de son remplaçant à l'écran. Et alors que les noms de Richard Madden (Game of Thrones), Henry Cavill (The Witcher) ou encore Cillian Murphy (Peaky Blinders) ont longtemps été cités, le nouveau grand favori ne serait pas le britannique le plus connu du monde.

Un acteur parfait pour le rôle

D'après les informations du Sun - relayées par Allociné, c'est James Norton qui tiendrait désormais la corde pour incarner l'agent 007. Âgé de 34 ans, le comédien aurait déjà "rencontré secrètement Barbara Broccoli, directrice de EON Productions et fille du créateur de la saga James Bond" afin de passer une première audition.

Et si son nom ne vous dit rien, son visage devrait néanmoins vous être familier. Déjà vu dans les séries Black Mirror, Happy Valley ou encore Guerre et Paix, il est actuellement à l'affiche du film Les filles du docteur March (Little Women) réalisé par Greta Gerwig. Surtout, James Norton possède le physique parfait pour un tel rôle : grand, imposant, charmeur, porte magnifiquement les costumes (voir ci-dessous) et jeune (idéal pour porter la licence sur le long terme), difficile de ne pas vouloir lui confier les clés de la franchise.