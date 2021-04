James Bond : après Loki, Tom Hiddleston bientôt en agent 007 ? L'acteur ne dément pas

Tom Hiddleston en James Bond ?

Dans quelques semaines, Tom Hiddleston fera son grand retour sur nos écrans. En effet, c'est le 11 juin prochain qu'il sera la star de Loki, la nouvelle série du MCU de Disney+, centrée sur son personnage, le frère de Thor. Un projet très prometteur sur le papier, mais qui n'est pourtant pas celui qui excite principalement le public. Au contraire, depuis plusieurs années maintenant, son nom est associé à quelque chose d'encore plus fou.

Ce n'est pas un secret, Daniel Craig quittera la franchise James Bond après la sortie au cinéma du film Mourir peut attendre. Or, si son départ est désormais acté, l'identité de son successeur est quant à elle toujours inconnue. Pourtant, d'après certains sites de paris en ligne, Tom Hiddleston serait l'un des chouchous des producteurs pour incarner l'agent 007.

Le comédien se confie

Alors, info ou intox ? Interrogé par Empire sur cette rumeur, le comédien a choisi de botter en touche. Après avoir confié, "Qu'est-ce que je peux vous dire que vous ne savez pas déjà ?", la star de Marvel a magnifiquement utilisé la langue de bois en détournant quelque peu le sujet, "C'est intéressant de constater à quel point j'ai rapidement pris conscience de l'importance de que je peux dire. Il se passe un truc, dès que je dis quelque chose ça devient une histoire. Pour tout le monde. J'ai constaté que quoi que je dise, ça génère toujours plus de questions".

Une affirmation loin d'être fausse puisque, justement, en esquivant le sujet et en ne fermant pas la porte à une telle rumeur, on ne peut s'empêcher de se demander si cela ne cache pas quelque chose de plus gros...