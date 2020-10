Invincible : la série de super-héros sanglante par le créateur de The Walking Dead se dévoile

Maintenant que Robert Kirkman en a terminé avec son comic The Walking Dead et que la série dont elle est adaptée s'apprête à son tour à prendre fin aux USA, le créateur peut s'atteler à de nouveaux projets. Et parmi ceux-ci, c'est sur Prime Video - la plateforme de streaming d'Amazon, qu'il s'apprête à nous en mettre plein les yeux.

Robert Kirkman s'attaque aux super-héros

Cela vient d'être annoncé dans un communiqué, il s'occupe désormais de Invincible, une série d'animation "basée sur la bande dessinée Skybound/Image écrite par Kirkman Cory Walker et Ryan Ottley." Au programme ici ? Pas de zombies, mais un univers rempli de super-héros et super-vilains.

Invincible suivra en effet l'histoire de Mark Grayson (incarné par Steven Yeun, ex-Glenn de The Walking Dead), un ado de 17 ans dont le père n'est autre qu'Omni-Man (J.K. Simmons) le superhéros le plus puissant de la Terre. Mais alors que Mark débutera sa formation pour lui succéder sous le costume, le jeune homme va découvrir un envers du décor loin d'être aussi stylé qu'il pouvait l'imaginer et percer quelques secrets sur la légende de son propre père.

Une série sanglante

Portée par un casting vocal absolument fou avec notamment Sandra Oh (Killing Eve), Seth Rogen (This is the End), Gillian Jacobs (Community), Zazie Beetz (Deadpool 2), Mark Hamill (Star Wars : Le Dernier Jedi) ou encore Walton Goggins (Justified), Invincible a tout pour nous mettre une claque. D'après la première bande-annonce dévoilée, cette série d'animation aura le droit à une mise en scène aussi inventive que dynamique et n'hésitera pas à se lâcher niveau badasserie et violence, le tout ponctué d'un humour terriblement efficace.

On sera loin d'un The Boys dans l'esprit, mais les surprises et le kiff devraient néanmoins être présents !