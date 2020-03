Ingrid (Pékin Express 2020) en couple avec Fabrice ? Elle répond à la rumeur

Ingrid et Fabrice étaient sûrement l'un des duos préférés des téléspectateurs Pékin Express 2020 (ou Pékin Express : Retour sur la route mythique). Ils adoraient leur "romance" et sont déçus de ne plus les voir dans l'émission de M6. Ils se demandent surtout si les deux candidats se sont mis en couple après le tournage. Ils vont avoir leur réponse puisque l'ex-coéquipière de Nicolas a réagi à la rumeur.