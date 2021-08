Illan (Objectif Reste du Monde) menacé : il aurait porté plainte contre la mère de Giuseppa

Illan (Objectif Reste du Monde) menacé par la mère de Giuseppa ?

Dans Objectif Reste du Monde sur W9, Illan Cto a été éliminé suite à une alliance entre Simon Castaldi et Anthony Alcaraz qui voulaient le voir partir. Et maintenant, l'influenceur et son ex Giuseppa ne peuvent plus se voir en peinture. Après l'affaire de revenge porn dont a été accusé Illan, (Giuseppa avait réagi puis avait révélé avoir fait appel à la justice) le candidat de télé-réalité aurait été menacé par la mère de Giuseppa. Illan aurait même porté plainte contre la mère de la candidate qui sera dans Les Marseillais VS Le Reste du Monde 6 sur W9.

C'est le blogueur Aqababe qui a révélé qu'Illan aurait été menacé à cause de son nouveau son Je sais pas (sorti ce vendredi 6 août 2021). Une chanson dans laquelle la mère de Giuseppa (comme beaucoup d'internautes) pense qu'Illan clashe sa fille Giu. Et du coup, elle aurait menacé l'ex candidat d'Objectif Reste du Monde. Pour rappel, son ex Léna avait taclé Illan pour son premier titre (qui ne parlait pas d'elle mais d'une autre Léna).