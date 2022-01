Illan (Les Princes 9) prend une grosse décision après son clash avec Shana Kress et Jonathan Matijas

La fin d'année 2021 avait été chaotique pour Illan Cto , le début d'année 2022 est tout aussi mouvementé. Ainsi, après s'être retrouvé au centre d'accusations d'agressions sexuelles et de comportements inappropriés envers les femmes, le candidat des Princes de L'amour 9 se retrouve aujourd'hui mêlé à un clash avec Jonathan Matijas et Shana Kress.

Encore un clash pour Illan

Au programme cette fois ? Après avoir vu l'ex-sportif se vanter d'être allé témoigner contre lui auprès de la police concernant une plainte le visant pour agression sexuelle, Illan n'a pas hésité à l'insulter publiquement sur Instagram et aurait ensuite envoyer en messages privés à de nombreuses personnes (blogueurs, Shana) de supposées vidéos de Jonathan en train de se masturber.

Selon Illan, il s'agirait de vidéos que Matijas aurait lui-même envoyé à des filles alors qu'il était en couple avec Sarah Lopez. Selon Matijas, il s'agirait au contraire de mensonges et de montages vidéo. Un clash aussi crade qu'incompréhensible qui a néanmoins eu une conséquence : l'épuisement mental de l'ex-compagnon d'Isabeau.

La fin des réseaux sociaux ? Grosse décision prise par Illan

Ce vendredi 29 janvier 2022, Illan a en effet posté un message sur Instagram afin d'annoncer son intention de "couper les réseaux quelques jours" car il s'avoue aujourd'hui "fatigué" par tout le bruit autour de lui et les clashs/polémiques à répétition dans lesquels ils se retrouvent constamment mêlé. Une décision inattendue quand on sait qu'il affirmait récemment être blindé contre les critiques à son sujet, et qui a fait marrer Julien Tanti. La raison ? Le candidat de télé-réalité mise sur une retraite de "un jour" tant Illan semble accro aux réseaux sociaux.

Mais surtout, ce choix de faire une pause a provoqué... un soulagement auprès du public. Dans les commentaires, nombreux sont en effet les internautes à célébrer sa future absence d'Internet en l'accusant de comportements toxiques. "Ah oui ça fatigue de vivre sur sur du bad buzz", peut-on ainsi lire, tout comme, "Bah forcément, à force de harceler les gens" ou encore, "Tant mieux dégage !! chaque jour qui passe tu ne fais que t'enfoncer, tu ne fais rien de bien, un moment donné pose toi les bonnes questions sur le fait que tout le monde te tourne le dos !"

Un manque de soutien plutôt rare qui ne devrait pas le motiver à revenir rapidement...