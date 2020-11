Illan (Les Marseillais) au casting d'un court-métrage avec Samy Naceri sur Netflix !

Si Illan ne mène pas une double vie personnellement parlant, il en mène une au niveau professionnel : il est candidat de télé-réalité et commence une carrière d'acteur. L'ex de Victoria Mehault a démarré par Quiproquo, un court-métrage (avec Vanessa Lawrens, avec qui il était en couple à l'époque) dans lequel il joue le rôle de Derek Robbes, un jeune de quartier entraîné dans un trafic de drogues et qui se retrouve en prison. À sa sortie, il tente de se reconstruire, mais tout ne se passe pas comme prévu.

Illan Castronovo bientôt sur Netflix

Tourné en 2018 et présenté au Festival de Cannes en 2019, Quiproquo, réalisé par Liil-Serge Mbeutcha, a aujourd'hui le droit à une suite à découvrir prochainement sur Netflix. On y retrouve Illan Castronovo, aka Derek, cette fois-ci à Los Angeles où il va continuer d'être mêlé à une histoire de deal de substances illicites : il aura d'ailleurs quelques comptes à régler avec... Samy Naceri (Taxi) comme on peut le voir dans la bande-annonce !

Entre cascades, combats, violences... le deuxième épisode de la série de court-métrages s'annonce pas mal mouvementé, mais vous allez surtout découvrir Illan comme vous ne l'avez jamais vu. On est loin de l'image du charro et du déconneur : "On y est enfin! Et maintenant c'est a vous de jouer. Presque deux ans se sont écoulés depuis ma première apparition au cinéma comme dans un rêve. Aujourd'hui, plus les jours passent, plus mon rêve se réalise. Nous sommes très fiers et heureux de vous présenter la bande-annonce de la suite de #Quiproquo que vous avez demandée", a confié le candidat des Marseillais VS Le reste du monde 5 sur Instagram.