Illan Cto avoue : "J'ai trompé Isabeau" avec Anaïs des Princes de l'amour 9, "j'ai craqué"

Illan Castronovo alias Illan Cto a avoué avoir trompé son ex-copine Isabeau Delatour. Avec qui ? Avec Anaïs Eliass, alias "petite chatte" dans Les Princes de l'amour 9 / Les Princes 2022 sur W9. Dans une nouvelle vidéo YouTube intitulée "J'ai trompé mon ex avec petite chatte ? On vous dit tout !", Illan a invité Anaïs pour qu'ils disent toute la vérité sur cette infidélité. "On va être 100% sincères", "on va assumer nos torts" a assuré Anaïs face caméra, "il y a aucune mise en scène". "Depuis l'histoire (de tromperie, ndlr) je ne lui ai pas reparlé" a de son côté affirmé Illan, à part "une très petite conversation" par messages "et c'est tout".

Illan Castronovo avoue avoir trompé Isabeau Delatour : "ça a dérapé"

Le "charo" a expliqué comment il a trompé Isabeau. Sur le tournage des Princes de l'amour 9 (l'émission a été déprogrammée), "j'ai été là pour elle (Anaïs, ndlr)", "pour la faire exister". "On s'est très bien entendus" et "un jour, j'arrive à Biarritz et je reçois un message : 'T'es chez moi'", c'était la prétendante qui avait vu sur les réseaux qu'il était à Biarritz. "On a parlé un peu et, du coup, elle est venue me voir, on a parlé", ils se sont mis un film et "ça a dérapé".

"Pourquoi ça a dérapé ? Comment ça s'est passé ?" a-t-il demandé, ce à quoi son ex-maîtresse a répondu : "Comme des adultes consentants". "Ah c'est bien, pour une fois il y a le mot consentant dedans, avec toutes les histoires que j'ai eues" a réagi Illan, en faisant référence aux accusations de viols contre lui. Cette infidélité, "ça s'est fait naturellement". "Moi j'ai craqué" a avoué Illan. "On se tournait autour aussi" a précisé Anaïs.

Mais selon lui, c'est quand Anaïs a dit un truc en particulier que c'est parti. "T'as lancé une phrase de fou, t'as dit : 'Moi, c'est simple, je m'en balek'", et "quand t'as dit ça, ça a fait 3 tours dans ma tête" a-t-il assuré. Mais "tu me draguais en tournage" a-t-elle précisé. "Je suis un peu comme ça avec tout le monde" a-t-il alors rétorqué. "T'es en couple et tu dis 't'es bonne' à tout le monde ?" a demandé Anaïs. Ce à quoi Illan a répondu : "Non, mais toi, t'es particulièrement bonne".

"Bastos, il adore buzzer sur moi"

Le candidat qui a accusé la prod des Princes 2022 de censure a aussi précisé : "On s'est embrassé sur le tournage" avec Anaïs, avant de coucher ensemble, mais "c'était vraiment pour le show que j'ai fait ça" parce qu'après "j'ai regretté" le baiser.

Puis, il a parlé du live de Bastos dans lequel la bombe de la tromperie avait été lâchée. Le YouTubeur et candidat de télé-réalité avait invité Anaïs, et c'est elle qui avait révélé l'infidélité d'Illan en direct. "Ce que j'ai pas apprécié là-dedans, c'est que j'ai été quand même là pour toi" et "derrière, tu me l'as mis dans le c**" a déclaré Illan. "J'aurais pas dû le dire en live" a-t-elle confirmé.

Pourquoi Anaïs a avoué avoir couché avec Illan quand il était encore en couple avec Isabeau ? "Je pense que c'est pour du buzz, parce que tu voulais monter tes réseaux, pour faire ton Mym, parce que t'as besoin d'oseille" et "je pense que Bastos t'a motivé à le dire" a indiqué Illan.

Avec Bastos, "on s'est rencontré sur Tinder" a alors réagi Anaïs, et "il savait pas qu'on avait couché ensemble toi et moi, il n'était pas au courant". Mais "Bastos, il adore buzzer sur moi" a répondu Illan, "depuis qu'il est avec Vivi, il fait un petit complexe parce que c'est mon ex", "ça m'arrive souvent d'avoir des ennemis à cause de mes ex".

"Avec Isabeau ça n'allait pas du tout" : il révèle l'avoir trompée avec d'autres femmes en dehors d'Anaïs

Illan Cto a essayé de trouver des raisons à sa tromperie. "Moi, faut savoir qu'à ce moment-là, avec Isa, ça n'allait pas du tout. Alors c'est pas une excuse, c'est pas un prétexte, mais ça n'allait pas du tout" a-t-il expliqué. En plus, "elle m'a menti sur un sujet qui me tenait à coeur" et "le mensonge, c'est quelque chose que je peux pas pardonner", "elle m'a toujours menti du premier jour au dernier jour (...) en 1 an de relation" a-t-il ajouté. Donc "j'étais mal, j'ai flanché".

"J'ai trompé toute la France" a-t-il précisé, "mais Bastos a affiché Isabeau devant la France entière dans la pire période de notre vie. Parce que ce qu'il faut remettre dans le contexte : moi, à ce moment-là j'étais en dépression, elle aussi. Isabeau venait d'apprendre le cancer de sa maman, j'étais en pleine polémique, c'était le pire drame de ma vie que j'ai eu, et à ce moment-là vous nous avez rajouté ça dans la gueule alors qu'on venait de se séparer" aussi en plus. Donc il en veut au chéri de Victoria Mehault.

Et Illan a aussi indiqué que quand Isabeau a appris la tromperie "elle m'avait déjà quittée". Donc ce n'est pas pour ça qu'ils se sont séparés. Mais le candidat a aussi avoué qu'il n'a pas trompée Isabeau qu'avec Anaïs... Il aurait eu d'autres aventures et liaisons avec d'autres femmes, pendant sa relation amoureuse. On se rappelle aussi qu'il avait trompé Adixia avec Isabeau justement.