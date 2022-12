Illan Castronovo et Julien Bert cités dans deux plaintes pour viol : les détails glauques révélés par les victimes présumées

Illan Castronovo commençait à reprendre du poil du poil de la bête et une nouvelle accusation vient de lui tomber dessus. Depuis maintenant plus d'un an, le candidat est accusé d'agression sexuel. S'il a toujours clamé son innocence et qu'aucune preuve n'est réellement sortie contre lui, il est pourtant considéré comme un coupable pour la plupart des gens. Sa réputation de charo, complètement assumée ne doit pas l'aider.

"Oui j'ai été un séducteur et oui j'ai profité et bien. Je ne vais pas mentir mais ça ne fait pas de moi un violeur ou un pointeur. 'Pédophile' ils ont rajouté mais c'est des dingueries ! Aujourd'hui, je pense que pour un homme, il n'y a pas pire comme insulte sur terre. Quand c'est arrivé, j'étais au fond du trou", a-t-il déclaré sur le plateau de TPMP.

Illan Castronovo cité dans une nouvelle affaire

"Si vous me demandez : 'Est-ce qu'il y a des sextapes de toi ?' Excusez-moi j'ai 29 ans, j'ai vécu un petit peu et c'est possible, oui", mais "tout le monde était consentant et tout le monde était majeur", a également expliqué le candidat dans une interview qu'il nous a accordé, avant d'ajouter : "il y a un truc qui s'appelle la présomption d'innocence". Et en plus, "aujourd'hui il y a zéro procédure. Donc quand il n'y a pas de procédure, déjà tu es innocent".

Mais, ce jeudi 29 décembre 2022, Le Parisien a mis la lumière sur deux nouvelles affaires dans lesquelles son nom est cité. Mais il ne serait pas le seul à être cité dans les plaintes, le nom de Julien Bert apparaîtrait également.

"Deux plaintes contre X avec constitution de partie civile ont été déposées par deux jeunes femmes, âgées de 18 et 20 ans au moment des faits, habitant le Loir-et-Cher", dévoile Le Parisien, qui indique aussi que la procureure de la République de Blois, Charlotte Beluet, a saisi un juge d'instruction dans son réquisitoire introductif.

Deux femmes portent plainte après une soirée avec Illan et Julien Bert

L'article rapporte également les éléments des plaintes. Les deux jeunes femmes auraient perdu connaissance après avoir bu un verre offert par Illan. Selon des éléments des plaintes, les deux jeunes femmes participaient à une soirée dans une boîte de nuit de Fougères-sur-Bièvres (Loir-et-Cher), quand elles ont perdu connaissance.

L'une d'elle aurait déclaré avoir été réveillée par le flash d'un téléphone pointé sur elle et tenu par Julien Bert. Selon la plainte, elle avait alors le pantalon baissé dos à Illan Castronovo, qui avait lui aussi son pantalon baissé. L'autre plaignante aurait expliqué être redescendue des loges de l'établissement sans aucun souvenir. Son corps portait alors de nombreuses ecchymoses et son tampon hygiénique avait disparu.

Des plaintes qui risquent encore de faire couler beaucoup d'encre...

Dans l'attente d'un éventuel jugement, Illan et Julien restent présumés innocents des faits qui leur sont reprochés.